Os grupos Rail Standard Service e Fortland Consulting Company, ambos investidores russos, pretendem construir uma refinaria no interior do País, na província do Namibe. A empreitada recebeu aval por meio de despacho presidencial, a 9 de Março.

Num investimento avaliado em 12 mil milhões USD, o projecto inclui uma linha férrea unindo as linhas de Benguela e de Moçâmedes.