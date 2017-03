Ciclo de Cinema prossegue com filme de Ruy Duarte de Carvalho

O Ciclo de Cinema Angolano, na III Trienal de Luanda, prossegue com a exibição de mais um filme documental do malogrado realizador angolano Ruy Duarte de Carvalho. Neste Domingo, 19 de Março, a partir das 20 horas, no palco Kwanza, será exibido o “Balanço do tempo na cena de Angola”.

O filme “Balanço do tempo na cena de Angola” é um ensaio documental sobre a história humana nesta região do mundo (Angola), tendo em mente o seu presente na pós-independência.

Da vasta obra cinematográfica de Ruy Duarte de Carvalho, consta ainda filmes como “Ferroviários do Caminho-de-ferro de Benguela”, “A Noite dos Cem Dias”, “Uma festa paraviver”, “Como foi, como não foi”, “Faz lá Coragem Camarada”, “Kimbanda” e “Nelesita”, sópara citar alguns!