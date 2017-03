Empresa vinícola sul-africana estuda mercado angolano

A empresa vinícola sul-africana Wosa – Wines Of South Africa estuda a possibilidade de investir em fábrica no mercado angolano para produção de vinhos.

Segundo Angop, o gerente da empresa Wosa para a região da África Austral, Matome Mbata, afirmou estaem abertas as oportunidades de negócios com homólogos angolanos interessados em investir no sector vinícola.

Desde 2011, são vendidas várias marcas de vinhos sul-africanos em Angola, o que perfaz seis por cento do nível de partilha no mercado. Matoma Mbata revela que a meta é obter um crescimento de 15 a 20 por cento, futuramente.