Parceria empresarial traz Sport Zone para Angola

Por Vânia Andrade

vania.andrade@mediarumo.co.ao

A Top Brands Angola – Retalho (TBA), afiliada do grupo Top Brands Angola, em parceria com a portuguesa Sonae SR, inaugurou nesta semana, no Xyami Centro Comercial Lubango, província da Huíla, a primeira loja Sport Zone em Angola.

Trata-se da maior cadeia de lojas de vestuário e produtos de desporto portuguesa, que representa conceituadas marcas internacionais, tais como Nike, Asics, Adidas, Puma, New Balance, Skechers, entre outras, que vai disponibilizar aos amantes desportistas tudo o que é necessário para se praticar diversas modalidades, bem como uma vasta gama de produtos de lifestyle desportivo, que serão comercializados a preços acessíveis.

A chegada da marca ao mercado nacional é a primeira de várias apostas que estão previstas ainda para este ano, noutros pontos do País.

Para realizar o projecto, foi preciso fazer um investimento de 25O milhões Kz, gerando vários postos de trabalho aos jovens daquela província.

De acordo, com Paulo Sousa, director-executivo da Top Brands Angola – Retalho, a empresa pretende continuar a colocar à disposição dos clientes novidades de excelência, e afirma que a marca tem-se revelado um sucesso e que estão todos satisfeitos com a sua chegada a Angola”. “Esperamos poder servir todos.

A Sport Zone chega com toda a variedade e qualidade de equipamentos desportivos e vai conseguir acompanhar a demanda deste segmento em Angola”, avançou.

A Sport Zone foi criada em 1997, e em 2013 contava com mais de 75 lojas em Portugal e 36 em Espanha. Angola é o 23.º país a representar a marca portuguesa.

A marca fora de Angola

Fruto de um memorando entre a Sonae, detentora da marca Sport Zone, e a JD Sports Fashion, retalhista líder no Reino Unido em marcas de desporto, e a LD Sprinter Holding, pode surgir nos mercados português, espanhol e francês um dos maiores retalhistas de desporto.

Com um volume de negócios agregado superior a 450 milhões EUR – estimado para 2016 – e uma rede de 287 lojas (191 das quais em Espanha e 96 em Portugal), o Grupo Ibérico de desporto a criar vai tornar-se no segundo maior retalhista de desporto entre Portugal, Espanha e França.

Este grupo “possuirá escola e recursos para continuar o actual período de crescimento da JD Group, da Sport Zone e da JD Sprinter”, explica a Sonae. “Esta operação enquadra-se nos pilares estratégicos da Sonae, nomeadamente reforçar e alavancar os activos e competências-chave, potenciar a expansão internacional e diversificar modelos de negócio e estilos de investimento”, acrescenta.

As acções da Sonae na Bolsa de Lisboa chegaram a disparar mais de 5% para o valor mais elevado desde 20 de Janeiro. A evolução teve lugar após ter sido conhecida a fusão entre a Sport Zone e as unidades da JD Sports Fashion Plc.

Beneficiando desta operação, as acções da Sonae (que detém a Sport Zone) chegaram a disparar, durante a sessão de 9 de Março, 5,22%, para 86,7 cêntimos – o valor mais elevado desde 20 de Janeiro de 2017.

No fecho da sessão, a cotada liderada por Paulo Azevedo subia 5,10%, para 86,6 cêntimos, muito próximo assim do máximo registado ao longo do dia e no valor mais elevado em seis semanas.

O volume de acções movimentado na actual sessão foi elevado, superando mesmo a média diária dos últimos seis meses. Trocaram de mãos mais de 6,8 milhões de acções, e a média diária dos últimos seis meses é superior a 3,5 milhões de títulos.

Com o crescimento registado na actual sessão, a queda registada desde o arranque de 2017 encolheu para 0,92%.

A Sonae conta com uma capitalização bolsista de 1732 milhões de euros.