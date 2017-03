Angolanos expõem na Art Paris Art Fair

Por Redacção | Fotografia Njoi Fontes

Binelde Hyrcan, Pedro Pires e Paulo Kapela, artistas angolanos, marcarão presentes na feira internacional Art Paris Art Fair. O evento que realiza-se entre os dias 30 de Março e 2 de Abril em Paris.

O convite aos artistas plásticos chegou esta terça-feira, por intermédio do Espaço Luanda Arte (ELA).

A Art Paris Fair contará com 140 galerias de 29 países e irá abranger a produção artística europeia do pós-guerra à actualidade, juntamente com outros mercados emergente, explica o Rede Angola.