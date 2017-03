Lunda Norte pretende retomar projecto de plantação de arroz

O embaixador da China em Angola, Cui Aimin, garantiu mobilizar empresários do seu país para investirem e ajudar no desenvolvimento da Lunda Norte, reporta Angop, nesta quinta-feira.

O diplomata de visita a província pelo seu potencial na indústria diamantífera, explicou haver recursos financeiros do seu país disponíveis para financiar 180 novos projectos no País.

Cui Aimin visitou a mina do Luó na cidade do Dundo. Ao chegar a cidade foi recebido pelo governador, Ernesto Muangala. No encontro ficou subjacente a necessidade do governo retomar o projecto de plantação da borracheira e do arroz.

A delegação chinesa regressou a Luanda nesta quinta-feira.