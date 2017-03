Sabby expõe “Registos Partilhados”

Por Rosimaria Sousa | Fotografia Carlos Muyenga

Benjamim Sabby regressa ao Centro Cultural Português em Luanda, com a sua mais recente exposição, Registos Partilhados. A mostra ficará aberta ao público até o próximo 4 de Abril.

O artista angolano volta assim ao contacto com o público depois de a sua última exposição individual ter sido apresentada no Camões em 2014. Em Registos Partilhados, ele apresenta um conjunto de obras inéditas de pintura, fotografia e instalação, pensadas e criadas entre 2015 e 2017, que reflectem registos da sua vida pessoal, mas também registos colectivos, ligados ao País e a questões de âmbito mais global.

Para além de 12 trabalhos de pintura, com técnica mista sobre tela, e uma instalação, Benjamim Sabby surpreende o público com uma série de fotografias, nas quais aparece transformado em figuras urbanas, que têm merecido uma atenção especial no seu trabalho. Figuras urbanas do quotidiano, que povoam a cidade de Luanda, contribuindo para lhe conferir uma identidade própria, que o artista pretende homenagear, perpetuando-as na memória através da sua arte.