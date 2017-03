Fábrica de cosméticos inaugurada em Luanda

A fábrica de cosméticos pertencente a companhia “ABC Cosméticos”, foi inaugurada na última sexta-feira, em Luanda. No espaço serão produzidos creme corporal, loção de pele, gel de banho, pó talco e bálsamo amentolado, das marcas Rox, Boa Família e VDGLY.

A matéria-prima para confecção virá da Índia, França e Indonésia, mas as embalagens serão produzidas localmente. Avaliada em 10 milhões USD, a unidade fabril tem a capacidade para produzir oito mil e 840 toneladas por ano de produtos diversos.

Segundo Angop, o fornecimento da matéria-prima está garantida durante o ano todo. Damião Baptista, gestor da ABC Cosméticos, avançou que está previsto a criação de uma fábrica de produção de caixas de cartões. Entretanto, o plano depende da concessão de espaço e de obtenção de divisas para a sua implementação.

“ Esse projecto vai ser implementado quando houver abertura das entidades públicas que intervêm no processo de investimento. Precisamos de terreno e do apoio do Governo na obtenção de divisas. Estamos agora com essas dificuldades”, afirmou.