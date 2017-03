Banco Mundial investe 70 milhões USD no sector agrário

Até Dezembro próximo, o Banco Mundial pretende investir 70 milhões USD em projectos ligados ao sector agrário.

A medida contribuidora às estratégias do Governo angolano na redução da pobreza nas comunidades, irá receber o financiamento por meio do projecto MOSAP II (Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Comercialização).

Segundo Angop, a representante do Banco Mundial em Angola, Clara de Sousa avançou que agricultura comercial, será área também de investimento.

Com o projecto de financiamento por parte do Banco Mundial, 175 mil famílias camponesas serão beneficiadas nas províncias do Bié, Huambo e Malange.

Sobre MOSAP II

O projecto MOSAP II tem com principal objectivo apoiar os pequenos produtores, em aumentar a produção, a produtividade e a comercialização agrícolas nas províncias do Bié, Huambo e Malange. É financiado pelo Banco Mundial.

Aquando do seu lançamento, em 2011, designado simplesmente MOSAP, é uma iniciativa do Ministério da Agricultura.