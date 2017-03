Mediateca de Luanda encerra As Quartas de Cinema

A mediateca de Luanda encerra o seu ciclo de dramas policiais esta quarta-feira com o filme Onda de Calor, de Raphaël Jacoulot.

A longa-metragem é um drama policial que acontece numa zona rural do sul de França. A vida dos seus habitantes torna-se perturbada por Josef Bousou (Karim Leklou), um jovem com atraso mental, filho de um sucateiro. Ele é apontado pela população como a razão dos problemas do dia-a-dia, pelo menos até ser encontrado morto.

O filme será exibido amanhã às 18h00 na Mediateca de Luanda, com entradas gratuitas. As Quartas de Cinema são organizadas pela Alliance Française.