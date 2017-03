Três novos destinos para o A380 em três continentes num só dia

A Emirates, companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, está a celebrar o lançamento de três novos destinos com o A380 de dois pisos, do Dubai para Tóquio-Narita (Japão), Casablanca (Marrocos) e São Paulo (Brasil) no mesmo dia.

Com estes serviços disponíveis, a Emirates torna-se assim na primeira companhia aérea do mundo a voar com um A380 para América Latina e para o Norte de África. O serviço do A380 para São Paulo marca o 10º ano de operações no Brasil, que tiveram início em Outubro de 2007.

A companhia já voou anteriormente para Narita com um A380. A reintrodução deste serviço e o aumento da capacidade de transporte servem para dar resposta à grande procura que se regista nos voos entre o Japão e Dubai.

Ontem, de manhã cedo partiu, do Dubai o voo EK318 com destino a Narita, a que se seguiu o EK751 para Casablanca, e depois o EK261 para São Paulo.

Nas três rotas o A380 substitui o Boeing 777. Mais espaçoso tem uma capacidade de transportar 515 passageiros por voo e de oito toneladas de carga.

A Emirates é a maior operadora mundial do A380 conta actualmente com uma frota de 94 aeronaves e mais 48 encomendadas. Desde 2008 já transportou mais de 65 milhões de passageiros com o seu principal avião.