Confiança do consumidor norte-americano atingiu os 125,6 pontos em Março

A confiança do consumidor norte-americano aumentou para o maior valor dos últimos 16 anos, situando-se em 125,6 pontos após fixar-se em 116,1 pontos no mês anterior, explica o Research Atlântico.

Acontecimentos como o crescimento económico mais acelerado desde a eleição do Donald Trump, alinhado com o fortalecimento do mercado de trabalho, foram os principais impulsionadores da recuperação da confiança dos consumidores. Entretanto, o crescimento poderá ser limitado nos meses seguintes devido ao receio dos investidores no que toca a observância da aplicação de todas as políticas prometidas pelo presidente aquando das eleições.