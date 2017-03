Angola é o principal parceiro económico da Noruega em África, fruto da parceria estabelecida nos domínios do sector dos petróleos e comércio, avança Angop.

A afirmação foi feita pela secretária de Estado das Relações Exteriores daquele país, Tone Skogen no encontro estabelecido com o ministro da Economia, Abrahão Gourgel.

Sobre a actual parceria, Skogen afirma que a mesma pode ser alargada para outras áreas económicas, como pescas e energias renováveis, em particular no ramo da hidroenergia.

“Os dois países podem ter benefícios recíprocos, caso expandirem as relações económicas. Sobre este aspecto discutimos neste encontro as possibilidades que os dois países pretendem alcançar no que refere ao reforço essas relações económicas”, adiantou.

A secretária de Estado da Noruega assegurou que o seu país vai continuar a ajudar o País no desenvolvimento do sector petrolífero.

A delegação da Noruega vai manter encontros separados com os ministros dos Petróleos, José Botelho de Vasconcelos e com a das Pescas, Victória de Barros Neto.