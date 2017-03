Vinhos do Alentejo reforçam aposta em Angola

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), entidade que certifica e promove os Vinhos do Alentejo regressa à capital do nosso País. Entre 4 a 6 Abril, a CVRA promove a “Semana dos Vinhos do Alentejo”, uma série de eventos que visam o reforço da relação com o consumidor angolano e da aposta num mercado que continua a ser o líder de exportações dos Vinhos do Alentejo.

“Angola é um mercado muito importante para os Vinhos do Alentejo. Dada a cada vez maior exigência dos consumidores Angola é um mercado muito desafiante o que o torna também muito gratificante”, explica Tiago Caravana, responsável pelo mercado angolano da CVRA.

“Durante o ano de 2016, depois de termos estado com quebras de 50% na importação de vinhos do Alentejo, em relação ao mesmo período do ano anterior, garantimos uma recuperação no último trimestre, fechando com uma quebra de apenas 25%”, continua Tiago Caravana. “Tendo em conta as dificuldades que o mercado atravessa podemos olhar para estes resultados com bastante alegria e confiança no futuro. Fechámos 2016 com 3 milhões de litros exportados para Angola o que mantém este mercado na liderança de exportação para os Vinhos do Alentejo”, conclui.

A 4 de Abril cerca de 20 colaboradores de três unidades hoteleiras do grupo ACCOR encontram-se no Hotel Ibis Styles IU, em Talatona, para a formação de Hotelaria dos Vinhos do Alentejo. Luís Lopes, respeitado crítico de vinhos em Portugal, irá revelar as principais características distintivas dos Vinhos do Alentejo. Durante a formação estarão em prova algumas referências de excelência da região com o objectivo de espelhar as particularidades que se podem encontrar nos diferentes vinhos alentejanos.

No dia seguinte, a 5 de Abril será a vez de Luís Lopes se reunir com a equipa do hipermercado Candando, na formação dirigida à Grande Distribuição. A formação terá lugar nas instalações do hipermercado nacional, entre as 9h e as 12h, sobre o mesmo tema que a anterior.

A semana de celebração dos vinhos alentejanos em Angola termina a 6 de Abril, numa Prova Vinhos do Alentejo, dirigida aos importadores da marca e seus clientes, no Hotel Epic Sana, entre as 17h e as 22h.