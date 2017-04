Marco D’Santo, friend of the brand

Por Nilza Rodrigues

Marco D’Santo é o primeiro Friend of the Brand da Boutique dos Relógios Angola, que, desta forma, associa o seu nome a uma personalidade reconhecida nacional e internacionalmente, numa partilha de valores da marca, seja numa vertente mais fashion e descontraída, como é o caso da Boutique dos Relógios Xyami, ou numa afirmação de luxo, exclusividade e glamour, valores pelos quais se pauta a Boutique dos Relógios Plus.

A paixão pela relojoaria uniu a marca ao modelo que nasceu em Angola mas viveu grande parte da sua infância e adolescência na África do Sul. Foi, aliás, neste país que a paixão pela moda se iniciou.

Na época, Marco D’Santo resolveu participar num concurso de moda promovido pela escola que frequentava, acabando por vencer o certame. Desde então, o bichinho da moda nunca mais o abandonou.

Entre pequenos trabalhos de modelo ainda na África do Sul e, mais tarde, em Inglaterra, para onde se mudou aos 19 anos para estudar Business Management e fazer o mestrado em Gestão de Recursos Humanos, Marco sentia a moda correr-lhe no sangue.

Mas foi em 2011, quando regressou ao País, que a sua carreira como modelo assumiu real importância, com o convite para ser agenciado da Hadja Models.

A partir desse momento, Marco D’Santo participou em vários eventos, como o Angola Fashion Week, a Moda Luanda ou o South África Fashion Week, fez editoriais para diversas revistas e ganhou alguns prémios como melhor modelo masculino angolano.

Desde 2014, Marco é representado pela Central Models Portugal e participou em vários Moda Lisboa e Portugal Fashion, tendo também sido capa da revista Turbilhão, uma publicação semestral especializada em alta-relojoaria e lifestylede luxo.

Esta é precisamente uma estreia para a Boutique dos Relógios Angola, presente no País desde 2009, e que conta actualmente com dois espaços dedicados à relojoaria, joalharia e acessórios. Na Torre Escom, em Luanda, onde oferece uma cuidada selecção das mais prestigiadas marcas de alta-relojoaria suíça, e, desde o final de 2016, num novo espaço no Shopping Xyami Nova Vida. Baptizada Boutique dos Relógios Xyami, a nova loja destaca-se pela presença de um espaço exclusivo dedicado à Tissot.

Além do espaço Tissot, a Boutique dos Relógios oferece ainda quatro áreas de Shop in Shop das marcas Gucci, Longines, CK (relojoaria e joalharia) e Hugo Boss (Black e Orange), bem como uma ampla oferta de peças de joalharia da Alex & Ani, Bering e Diamond Fire.