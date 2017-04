Explorações petrolíferas para a Ásia poderão atingir máximo histórico em Abril

As quantidades de petróleo exportadas da África Ocidental para a Ásia poderão atingir o seu máximo histórico durante Abril, uma vez que os cortes de oferta da OPEP podem servir de incentivo para outros países, ganharem quota de mercado no mercado asiático. A informação consta do Research Atlântico.

Os produtores da África Ocidental liderado por Angola e pela Nigéria, estão a preparar-se para enviar a partir de Abril cerca de 1,48 milhões barris/dia, ressaltando que a China constitui o principal comprador. Destaca-se que a evolução positiva da procura chinesa por crude angolano nos últimos tempos tem garantido a liderança como principal destino da matéria-prima.