“Mucubal Muchimba” no ciclo de cinema angolano da Trienal

O documentário do realizador Ademir Ferreira intitulado “Mucubal Muchimba” será exibido neste domingo, 9 de Abril, às 20 horas, no palco “Kwanza”, que prossegue no Ciclo deCinema Angolano, incluído na programação da III Trienal de Luanda, que já vai na sua sétimaprojecção desde a abertura no dia 26 de Fevereiro.

A película, “Mucubal Muchimba”, faz parte da série “Um só povo” produzido em 1976. Neste documentário, Ademir Ferreira narra a história dos povos Mucubais, pertencentes ao grupoétnico dos Hereros, que habitam actualmente nas regiões semi-desertas da província do Namibe. “A economia básica dos mucubais reside na criação de gado bovino e ovino”.

Os mucubais habitam tradicionalmente em kubatas de formato cónico, feitas com paus de cerca de 3 metros de comprimento, cobertas no interior e no exterior. São formadas por uma camada de argila misturada com bosta de boi. Estes e outros aspectos do quotidiano daquele povo do sul de Angola encontram-se espelhados neste documentário de Ademir Ferreira de 30 minutos.

O realizador, Ademir ferreira, natural de Luanda, tem na sua colecção um total de nove filmes realizados, na sua maioria em género documentário. Ademais, lançou-se no universo do cinema ainda muito jovem, tendo sido a então Televisão Pública de Angola (TPA), do qual era trabalhador, o grande impulsionador do seu ingresso à arte cinematográfica.

O cineasta participou em festivais de cinema em Angola (FIC), Portugal, Brasil e Cuba, tendo recebido diversos diplomas de mérito pela sua contribuição no enriquecimento da cultura nacional. O Ciclo de Cinema Angolano da III Trienal de Luanda tem o apoio da Cinemateca de Angola.