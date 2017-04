Quantidade de diamantes explorada durante Fevereiro aumentou em 24%

O país, durante o mês de Fevereiro, aumentou a produção diamantífera em 24%, passando de 641,9 mil quilates em Janeiro para 796,1 mil quilates, avança o relatório do Research Atlântico.

Entretanto, no mesmo período o valor arrecadado sofreu uma contracção significativa, de quase 61%, ao atingir 884,6 mil milhões Kz.

Contudo, destaca-se que no mês de Janeiro ultrapassou os 2.243,7 mil milhões Kz. A redução no valor foi suportada em parte pela queda no nível de preço em 1,4%, ao variar de 113,43 a 111,87 USD. Numa análise anual, as receitas aumentaram mais de onze vezes, situando-se em 76,74 mil milhões Kz no mês de Fevereiro de 2016.