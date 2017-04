Trienal de Luanda adia a reabertura das sessões de teatro na Trienal

Previamente agendada para 6 de Abril, a reabertura das sessões de teatro na Trienal de Luanda foram adiadas para 13 de Abril, às 20 horas.

Em comunicado, a companhia explicou que o “cancelamento foi feito por motivos alheios à nossa vontade”, resultado da desistência do grupo teatral Njinga Mbandi, o que provocou mudanças na programação da III Trienal de Luanda.

A III Trienal de Luanda teve início no passado dia 01 de Novembro de 2015 e vai até finais de Agosto do corrente ano, sob o lema “Da utopia à realidade”. Esta iniciativa cultural visa resgatar, preservar e divulgar as obras e os criadores angolanos que trabalham para o desenvolvimento da nossa hegemonia cultural, nas mais variadas disciplinas artísticas.