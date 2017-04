China oferece concessões para evitar guerra comercial com EUA

A China oferecerá ao governo Trump um melhor acesso ao mercado para investimentos no sector financeiro e exportações de carne bovina dos EUA para ajudar a evitar uma guerra comercial, informou a Reuters citando o Financial Times no domingo.

A China está preparada para elevar o tecto de investimento no tratado de investimento bilateral e também está disposta a acabar com a proibição de importações de carne bovina dos EUA, avança o jornal.

“A China estava preparada para (aumentar os tectos de investimento) no BIT, mas essas negociações foram suspensas (após a vitória eleitoral de Trump)”, disse o Financial Times citando um funcionário chinês envolvido nas negociações.

O secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, disse na sexta-feira que o presidente Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping concordaram em um novo plano de 100 dias para negociações comerciais na sexta-feira.