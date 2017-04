Nicolas Krassik em Angola

O violinista francês Nicolas Krassik estará em Luanda nos dias 27 e 28 de Abril para dois concertos, num evento promovido pela Alliance Française.

O artista far-se-á acompanhado pelos músicos Gian Correa (guitarra clássica) e Otávio Moura (Bateria).

Segundo Rede Angola, os concertos terão lugar no Centro Cultural Brasil-Angola e na Casa das Artes no Talatona. Os bilhetes serão vendidos entre 1.000 a 3.500 Kz. Para os estudantes, com o comprovativo de matrícula, e maiores de 60 anos os preços ficam por 1.000 Kz.