Top Brands Angola inaugura 8 lojas no Xyami Shopping Kilamba

A Top Brands Angola – Retalho que representa marcas internacionais em Angola, pertencente ao Grupo Top Brands Angola, de capital angolano, acaba de inaugurar 8 lojas no Xyami Shopping Kilamba. Moda feminina, masculina e infantil e desporto para todas as idades e modalidades são as áreas de consumo abrangidas.

Pela primeira vez em Luanda, depois da sua entrada no País ter sido marcada na inauguração das primeiras lojas no Lubango, a MO é a uma marca de moda que oferece produtos de vestuário, acessórios e calçado para toda a família. Por sua vez, a Zippy é uma insígnia especializada em bebés e crianças que oferece uma vasta gama de roupa e acessórios, produtos de puericultura, mobiliário e brinquedos e a Sport Zone é uma marca portuguesa que disponibiliza tudo para o mundo do desporto, nas mais diversas modalidades, bem como uma vasta gama de produtos de lifestyle desportivo.

Paulo Sousa, director-executivo da Top Brands Angola – Retalho, refere “inaugurar 8 insígnias no mesmo dia, naquele que é o maior shopping aberto em Angola, é um motivo de forte orgulho para a Top Brands Angola – Retalho. Estamos também muito satisfeitos por poder captar novas marcas para o nosso país” adiantando também que “em breve inauguraremos a Worten, marca que é líder em Portugal nas áreas dos eletrodomésticos, da eletrónica de consumo e do entretenimento e a Betrend, que já tem 2 lojas em Luanda e que se prepara para abrir a 3ª loja aqui no Xyami Shopping Kilamba”.

A inauguração destas 8 lojas representou um investimento de cerca de 900 milhões de kwanzas, até ao final do primeiro semestre, a Top Brands Angola-Retalho junta uma nova marca no segmento luxo ao seu portfólio, Dudalina, que abrirá também neste espaço comercial.

Nestas 8 novas lojas foram criados 132 postos de trabalho, sendo 99 directos e 33 indirectos.