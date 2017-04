Exportações de Angola para a África do Sul reduziram 19%

As exportações do país para a África do sul durante o último trimestre de 2016 reduziram 19%, avança o Research Atlântico.

Os dados apresentados pelo Fundo Monetário Internacional, por intermédio da Direcção de Estatísticas do Comércio, demonstram que o País conseguiu arrecadar com as exportações para a África do sul cerca de 291,58 milhões USD durante o último trimestre de 2016, representando uma contracção de aproximadamente 19% face ao trimestre anterior.

Na variação mensal dos últimos dois meses do mesmo ano a redução foi de 49,19%, evoluindo de 136,71 milhões USD em Novembro para 69,46 milhões USD em Dezembro.

Importa realçar que a África do sul é o principal parceiro económico de Angola dentro da SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral).