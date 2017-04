Foto: Agenda Cultural de Luanda

O Artes ao Vivo comemora 13 anos de noites de Spoken Word, Poesia, Música e microfone aberto com apresentação especial no Cefojor. O evento será no dia 18 de Abril, pelas 19 horas.

A celebração contará com a participação especial do cantor Ndaka Yo Wini e sua banda, bem como, declamadores da nossa praça.

A entrada para o encontro cultural será gratuita.