“Apaixonados por engano” exibido no Palácio de Ferro

A Companhia de Teatro Amazonas exibe a peça “Apaixonados por engano” esta Quinta-feira, 20, às 20 horas, na III Trienal de Luanda, que decorre nas instalações do Palácio de Ferro.

A obra reconta a história vivida por Latildo que se apaixona por uma jovem cabo-verdiana herdeira de uma fortuna.

Do género melodrama, “Apaixonados por engano” faz um retrato fiel dos vários problemas que os jovens têm vivido. A peça é uma criação colectiva e a encenação está a cargo do Director-Geral da companhia, Chance Elchadai. Salienta-se que o Amazonas Teatro pertence ao grupo carnavalesco União Amazonas do Prenda (Distrito Urbano da Maianga) e composto por 18 elementos.