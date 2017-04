Rede Candando abre segundo hipermercado

Em menos de um ano, o segundo hipermercado da rede “Candando”, abriu as suas portas, nesta quinta-feira. O investimento surge numa altura de crise no País devido à quebra das receitas com a exportação de petróleo.

Segundo Rede Angola, a abertura do hipermercado foi de encontro com o previsto. Pois a previsão seria em Luanda, até Maio de 2017.

O primeiro hipermercado “Candando”, abriu portas também em Luanda em Maio de 2016, com um investimento de 40 milhões USD. A rede “Candando”, do grupo Contidis, propriedade da empresária Isabel dos Santos.

“O grupo não revelou até ao momento o montante investido na nova loja”, explica Rede Angola.