Antologia de Carlos Feijó lançada em Maio

O novo trabalho literário de Lopito Feijó é lançado no dia 2 de Maio, às 18h, na União dos Escritores Angolanos. Intitulado, Antologia Panorâmica Angola-Galiza: Sementes da Língua, surge no âmbito do projecto “Roteiro das Artes Internacional” e conta com a participação de 68 poetas, avança Rede Angola, nesta segunda-feira.

O projecto foi coordenado pelo galego José Estévez e reúne, em diferentes livros, poetas poetas da Galiza, Angola, Moçambique, Cabo-Verde, Ucrânia, Peru, entre outros. Escolhido para ser coordenador do projecto em Angola, Feijó, reuniu, pela primeira vez, no mesmo livro, os poetas da geração de 80 com os dos diferentes movimentos literários juvenis de hoje.

A obra será apresentada por Hélder Simbad, membro do Círculo de Estudos Literários e Linguísticos Litteragris.