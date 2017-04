Coca-Cola anuncia ajuste no plano estratégico e corta 1200 empregos

Por Dinheiro Vivo

O plano estratégico da norte-americana Coca Cola vai ser ajustado e deverá apontar para uma redução de custos mais acentuada.

Este novo alinhamento foi anunciado durante a apresentação dos resultados trimestrais da empresa da multinacional. Em termos práticos, aquele ajustamento implicará o corte de 1200 empregos, já que o objectivo passa por uma redução de 1,2% do número de trabalhadores a nível global.

O plano deverá começar a ser executado no segundo semestre deste ano. As metas de redução dos custos operativos também serão aumentadas, tendo sido fixados em 3,8 mil milhões de dólares no exercício de 2019.

O ainda diretor de operações, James Quincey, que vai assumir o cargo de conselheiro delegado, argumenta que estes ajustes são necessários para que a empresa possa responder de forma mais rápida ás mudanças do mercado e também para se tornar mais pequena e ágil.

Os resultados trimestrais da Coca-Cola caíram 11%, para os 9,12 mil milhões de dólares. O futuro administrador delegado explicou que parte desta quebra se deve à decisão da multinacional em desinvestir nas engarrafadoras. Este processo deverá ficar concluído em 2018.