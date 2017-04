Japão financia construção de centro de transformação de alimentos

O Governo japonês está a financiar a construção de um centro de conservação e transformação de alimentos em Moçâmedes, na província do Namibe. O projecto é parceria com o Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) avaliado em 120 mil USD.

“O projecto tem uma importância enorme para os produtores do Namibe, porque poderão aumentar o valor das próprias produções, através da conservação e transformação das mesmas, além de reduzir as perdas pós-colheita”, explicou Matteo Tonini, representante do FAO no sul do País.

Segundo Rede Angola, agricultores locais terão formação sobre a conservação dos produtos com pouco tempo de durabilidade.