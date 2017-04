Derito canta “Saudades” com “Discernimento” na Trienal

O cantor e compositor Hélder Tavares “Derito” volta a cantar na III Trienal de Luanda. O concerto ocorre a 29 de Abril, às 20 horas, no Palácio de Ferro, no palco “Ngola”.

O artista terá o suporte instrumental dos seguintes músicos: Estrela (teclado), N´Sheriff (guitarra baixo), Zuma Sonor (bateria), Gato Bedseyele (percussão), Mike (trombete), Lopes (trombone), Nelson Chilungo (saxofone), Nelo Santimnan´t e Mila Makomba (coro).

Hélder Tavares, com a sua voz e guitarra, encerra a programação do mês de Abril da III Trienal de Luanda (TL). O músico, assim como as anteriores presenças que actuaram neste mês, faz a terceira passagem pelo palco da Trienal de Luanda.