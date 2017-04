Sector diamantífero poderá aumentar a sua produção durante o ano corrente

A produção diamantífera poderá aumentar durante o ano corrente devido o início da actividade de dois projectos da empresa Endiama, Furi (Fucaúma) e Cacange localizados na província da Lunda-Norte, avança o Research Atlântico.

A produção diamantífera do país durante os dois primeiros meses do ano somou cerca de 1.438 mil quilates. Destaca-se que segundo o Orçamento Geral do Estado para 2017 o sector diamantífero deverá apresentar uma taxa de crescimento de 0,5%.