Sonangol em certame internacional do petróleo

Vinte anos após a inauguração da Sonangol USA, a petrolífera angolana apresentou-se, pela primeira vez, no mercado mundial do petróleo, com abertura do pavilhão na “Offshore Technology Conference”, em Houston, nesta segunda-feira.

O Secretário de Estado dos Petróleos, Aníbal Silva classificou o evento como “uma excelente iniciativa da Sonangol que trouxe até esta conferência – OTC – várias empresas participadas além e outros convidados, como a APIEX, que, em conjunto, podem mostrar aos potenciais clientes, o que de melhor existe no nosso país no que diz respeito à indústria do sector petrolífero”.

A stand de exposição detinha serviços providenciados por oito empresas participadas e duas subsidiárias. A presença da Sonangol reflecte-se nos expositores de oito participadas – Sonangol Holdings, Paenal, Angoflex, Sonamet, Sonasurf, Sonils, Petromar, Base do Kwanda e Banco BAI, – duas subsidiárias, Sonangol Holdings e Sonair, além da convidada APIEX.

Segundo nota de imprensa, os administradores, João dos Santos e Edson dos Santos, orientaram um workshop “Desafios para tornar competitiva a indústria angolana do petróleo e gás” com o engenheiro João dos Santos.

“Este conteúdo local competitivo irá promover sinergias, eficiências e reduzir os custos dos projectos de desenvolvimento de novos campos de produção. Ou seja, será essencial para promover o investimento em projectos competitivos e sustentáveis na industria do Petróleo e Gás em Angola”, disse.

A participação do País no certame internacional continua até 4 de Maio.