Zona Euro. Indústria em ritmo mais acelerado desde 2011

Por Dinheiro Vivo

A produção da indústria na Zona Euro cresceu ao ritmo mais acelerado dos últimos seis anos, desde 2011, com o Purchasing Managers’ Index (índice PMI) a aumentar de 56,2 pontos em Março para 56,7 em Abril, noticiou hoje a Bloomberg.

No entanto, uma análise preliminar dos analistas do IHS Markit dava conta de um aumento mais acentuado para os 56.8 pontos. Alavancada por um aumento no número de encomendas, a produção industrial cresceu assim em todos os oito países analisados pelo índice PMI, excepto a Grécia, onde as exportações desceram a pique.

O reforço do comércio global e um cenário político mais estabilizado, com a probabilidade do centrista Emmanuel Macron vencer as eleições presidenciais em França, também ajudaram a indústria a produzir mais.

“As empresas estão a beneficiar de um euro mais fraco, maior crescimento em mercado chave para a exportação, maior procura interna e estímulos por parte dos bancos centrais, com as taxas de juros em mínimos históricos”, disse Chris Williamson, economista chefe do IHS Markit, citado pela Bloomberg, acrescentando: “O optimismo face ao próximo ano não será afectado pelo clima político”.