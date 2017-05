ATLÂNTICO apresenta o primeiro ponto de atendimento digital

O Banco Millennium Atlântico antecipa o futuro na data do seu 11º aniversário, 3 de Maio, com a apresentação do primeiro ponto de atendimento digital, no Xyami Nova Vida, em Luanda.

O ponto de atendimento digital disponibiliza serviços como a abertura de conta, a emissão de cartão de débito e disponibilização dos acessos à internet banking no momento, sem a necessidade de qualquer papel.

Além disso, estará a dispor dos clientes, uma linha telefónica dedicada para o Atlântico Directo, permitindo aos clientes a consulta de saldos, movimentos e transferências das suas contas, pagar serviços ou comprar recargas de telemóveis, entre outros.

A nova aposta apresenta um um novo tipo de relação bancária que privilegia a autonomia do cliente, eliminando burocracia e filas de espera.

O ponto digital oferece serviços das 09h00 às 22h00, todos os dias da semana.