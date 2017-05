Festival Sons do Atlântico acontece este sábado

Os brasileiros Seu Jorge e Ana Carolina, que vêm pela primeira vez a Angola como dupla, e Nelson Freitas e Tito Paris, de Cabo Verde fazem parte da line-up da quinta edição do Festival Sons do Atlântico. O espectáculo será no dia 6 de Maio, a partir das 18h na Baía de Luanda.

Yola Semedo, Eduardo Paim, Ary, Nsoki, Cef, Lil Saint, Puto Prata e os SSP são os artistas angolanos que irão actuar no sábado.

Os bilhetes estão à venda nos shoppings Xiamy, na discoteca Valódia, Stromp e no local do evento. A entrada está ao preço de 1.500 Kz (plateia geral) e 10.000 Kz (frente de palco).