Palestra para “despertar” motivação acontece no Xyami Nova Vida

No dia 6 de Maio, a palestra motivacional “Desperta o vencedor que há em si” será apresentada pelas 9h no Cinemax do Xyami Nova Vida. O encontro será orientado pelo orador Marco Victor.

Formas de coaching , motivação profissional e técnicas de desenvolvimento pessoal são alguns dos tópicos abordados na palestra.

“Vamos falar sobre o poder de vencedor que está dentro de nós. Nesta palestra vamos falar um pouco do auto-conhecimento, explorar capacidades e conhecer limitações”, explicou o speaker motivacional, Marco Victor.

O valor da inscrição são 6 mil Kwz.