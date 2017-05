WORTEN chega a Angola com abertura da primeira loja em Luanda

A Top Brands Angola – Retalho que representa marcas internacionais em Angola, pertencente ao Grupo Top Brands Angola, de capital angolano, acaba de juntar ao seu portfólio uma nova marca que é líder de mercado no seu país de origem nas áreas de electrodomésticos, electrónica de consumo e entretenimento: a Worten. A abertura da primeira loja aconteceu a 5 de Maio, no Xyami Shopping Kilamba, em Luanda.

A entrada desta marca no mercado nacional acontece depois da Top Brands Angola – Retalho ter trazido outras marcas de referência internacional para Angola, como a Zippy, a Mo, a Sport Zone, a Chicco ou a Swatch.

Paulo Sousa, Director-Executivo da Top Brands Angola – Retalho, referiu “a Worten chegou a Angola para ser líder de mercado. Esta é a nossa maior aposta, quer pela importância do segmento de tecnologia, quer pelo valor do investimento associado. A Worten do Kilamba será a maior loja de tecnologia aberta no País, e acreditamos que vai surpreender todos os que a visitarem” adiantando também que “temos uma política de preços imbatível, temos serviços únicos e inovadores. Garantimos que na Worten vai ser possível encontrar a melhor e mais recente tecnologia, ao melhor preço”.

Com esta inauguração foram criados 40 postos de trabalho directos e cerca de 30 indirectos e foi realizado um investimento na ordem dos 700 milhões de kwanzas. Já para dia 12 de Maio está prevista a inauguração da Worten no Xyami Shopping Lubango e até ao final de 2017 serão 5 as lojas Worten abertas em território nacional.

Para o lançamento da Worten, a TBA aposta também numa campanha multimeios com a assinatura “Worten. Liga-te à vida.”