Camarões podem não conseguir duplicar sua produção de cacau em 2020

Os planos de Camarões de mais do que dobrar a produção nacional de grãos de cacau até 2020 não serão alcançados, uma vez que a queda dos preços está dissuadindo os agricultores de plantar novas culturas, de acordo com Bloomberg, na segunda-feira.

“A queda dos preços está desencorajando seriamente os agricultores”, disse Jerome Mvondo, director-geral da Corporação para o Desenvolvimento do Cacau dos Camarões.

Produtores do quinto maior produtor de cacau do mundo viram o preço do produto agrícola cair mais de um terço no ano passado. Camarões, que produziu 269.495 toneladas métricas no ano até Julho, está no terceiro ano de uma estratégia para aumentar a produção anual para mais de 600.000 toneladas até 2020.

Embora a estratégia para aumentar a produção preveja novas plantações de cerca de 100.000 hectares por ano, os Camarões só conseguiram um crescimento de 2.500 a 3.500 hectares desde 2014, disse Mvondo. O governo também cortou subsídios para insumos como fertilizantes e pesticidas em 30 bilhões de francos CFA, equivalente a 49,8 milhões USD nesta temporada.