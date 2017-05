EKA lança campanha para recrutar novo segmento de mercado

Depois da comemoração do 45º aniversário, a EKA volta a comunicar com o seu público consumidor, com o lançamento da sua nova campanha de comunicação.

A campanha publicitária da EKA, inspirada na Loira Tropical, património imagético da marca que remonta à inauguração da Fábrica no DONDO e às suas primeiras campanhas publicitárias, é nesta campanha recuperado na personificação da Loira Tropical na cerveja.

A campanha reflecte o investimento contínuo da marca, numa estratégia dinâmica, encontrando oportunidades para gerar visibilidade e interacção com o consumidor.

Com mais de 45 anos de existência, a EKA aposta no desafio de recrutar um novo segmento de mercado, um segmento mais jovem, e reforçar o seu posicionamento de cerveja mais tradicional do mercado, com raízes nacionais e de sabor único.