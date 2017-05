“Filho da Kizaca” será homenageado na Trienal de Luanda

O músico e compositor Filipe Mukenga volta ao palco da III Trienal de Luanda (TL), desta vez para um concerto-homenagem a ter lugar às 21 horas de sexta-feira, 12 de Maio, no palco “Ngola” do Palácio de Ferro.O momento insere-se no quadro da valorização dos artistas que a TL tem vindo a desenvolver. O mesmo consiste emprestar tributo às figuras que contribuem para a expansão da cultura angolana.

Nesta senda, já foram homenageados figuras como Marito dos Kiezos, Zé Keno dos Jovens do Prenda, Xabanú (2016), Matadidi, Joãozinho Morgado, Boto Trindade e Mestre Kituxi no presente ano.

O homenageado, Filipe Mukenga, terá o suporte instrumental uma formação de jovens músicos com Nino Jazz na direcção musical e teclado, Pedro Aguilar na guitarra baixo, Mário Gomes na guitarra solo, Ivan Campillo na bateria e Dalú Roger na percussão.