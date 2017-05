Trienal de Luanda apresenta “Nos trilhos culturais de Angola contemporânea”

O documentário, vencedor do I DOC-TV da CPLP em 2010, que narra momentos históricos do Caminho de Ferro de Benguela (CFB), bem como aspectos culturais da respectiva região,será exibido no dia 14, às 20 horas, no Palácio de Ferro, no seguimento do Ciclo de Cinema angolano.

O conceito do “Nos Trilhos Culturais da Angola Contemporânea” centraliza-se na exploração visual e sonora dos traços culturais etnográficos das populações adjacentes ao percurso ferroviário transcontinental, que parte do porto comercial de Lobito até ao Luau.

O filme produzido pela “Dread Locks” do realizador Nguxi dos Santos, foi realizado por Dias Júnior. Nguxi realizou o documentário “Langidila – Diário de um Exílio em Regresso” que lhe valeu o Prémio Nacional de Cultural e Artes edição 2015 nesta categoria.