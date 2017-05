Lucros da Nissan sobem perto de 30% em 2016

Por Dinheiro Vivo

A Nissan registou lucros na ordem dos 663 mil milhões de ienes, perto de 5,3 mil milhões de euros, em 2016, 26,7% acima do registado no mesmo período do ano anterior. No último ano fiscal – entre Abril de 2016 e Março de 2017 – a fabricante japonesa alcançou um lucro operacional de 742 mil milhões de ienes, seis mil milhões de euros, valor que equivale a um recuo de 5,4%.

O volume de negócios da Nissan recuou 3,9% no ano passado, fixando-se em 11,7 mil milhões de ienes (94 mil milhões de euros). A empresa japonesa justifica os resultados obtidos com o “impacto negativo das taxas de câmbio”, particularmente, com a valorização do iene em relação ao dólar e ao euro, refere a agência EFE. Em 2016, a Nissan vendeu 5,63 milhões de veículos – 3,7% mais do que no ano anterior.

A fabricante automóvel prevê aumentar o volume de negócios em 0,7%, até 31 de Março de 2018, para 11,8 mil milhões de ienes (95 mil milhões de euros). No entanto, devido à valorização do iene, o lucro líquido deve recuar 19,4%, para 535 mil milhões de ienes (4,3 mil milhões de euros).