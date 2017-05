Noite de Jazz com Lípsia e Katiliana na Trienal

As cantoras Lípsia e Katiliana actuam na III Trienal de Luanda. As jovens apostam em viagens musicais entre a world-music, soul, jazz, bossa nova, R&B, hip-hop, neo-soul e outros ritmos internacionais, cruzando com as sonoridades típicas da nossa terra. O concerto acontece às 20 horas de 13 de Maio, no Palácio de Ferro, no palco “Ngola”.

As duas vozes, serão acompanhadas pelos músicos: Nino Jazz (teclado), Yasmane Santos(percussão), Ivan Campillo (bateria), Mário Gomes (guitarra solo) e Kris Kasinjombela (guitarra baixo).

Lípsia Kareeva Raimundo Wapota “Lípsia”, nasceu na Rússia, país onde aos sete anos começou a frequentar uma escola de música. O seu alinhamento musical estará assente em interpretações e alguns temas de sua autoria. Vencedora do prémio de Melhor Voz do Festival da Canção 2016, com o tema Tic-Tac, Lípsia actuou na III gala dos prémios African Muzik Magazine Award em Dallas, nos Estados Unidos e no Festival Africano de Houston (Houston Afri Fest).

Katiliana é outra voz que cativa os apreciadores de boa música. A angolana em 2004 ganhou notoriedade em Portugal nos concursos “Operação Triunfo 2003 interpretando o tema “Un-break my Heart” de Toni Braxton e Ídolos de Portugal. Formada em música pela Universidade de Leeds, no Reino Unido. A artista aposta fortemente no blues e jazz.