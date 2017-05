Prazo para cortes na produção de petróleo estendido até Março de 2018

A Arábia Saudita e a Rússia concordaram em estender os cortes da produção de petróleo até Março de 2018. Isso é parte de um último esforço para reequilibrar o mercado global de petróleo.

Segundo Business Insider, após essa declaração feita hoje, os preços do petróleo subiram mais de 2,7%, com preços atingindo 49,13 USD o barril.

“O acordo precisa de ser prolongado dado que não vamos atingir o objectivo fixado para os inventários no final de Junho”, disse ministro saudita da Energia, Khalid Al-Falih após o encontro com o russo Alexander Novak, sublinhando que “chegamos à conclusão que provavelmente será melhor terminar os cortes no final do primeiro trimestre”.

A proposta será levada pelos dois países à reunião da OPEP que terá lugar ainda este mês, no dia 25, em Viena.

É de relembrar que os membros da OPEP concordaram em Novembro passado em cortar 1,2 milhão de barris por dia de produção de petróleo, e vários não-membros, incluindo a Rússia, concordaram em Dezembro de contribuir com 600 mil barris por dia de redução de produção.