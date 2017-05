Vendas da TAAG em Lisboa serão feitas só no aeroporto

Vendas de bilhetes da TAAG em Lisboa passam a ser feitas apenas na loja no aeroporto “Humberto Delgado”, avança nesta segunda, Rede Angola.

A companhia aérea por meio de comunicado anunciou encerrar o edifício administrativo que tem no centro de Lisboa. No mesmo documento, a TAAG explica que também encerrou o escritório em Paris, tendo nomeado para a capital francesa um agente geral de vendas, privado.

As rotas para Portugal são as mais lucrativas da companhia aérea angolana. Por semana são realizados 11 voos para Lisboa, e três para a cidade do Porto.