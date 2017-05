Ford muda de líder e escolhe especialista em ‘reviravoltas’

Por Diogo Ferreira Nunes

A Ford prepara-se para mudar de líder, com a saída de Mark Fields e a chegada de Jim Hackett para a presidência executiva. O anúncio deverá ser feito esta segunda-feira, segundo a informação adiantada pela Bloomberg, que citam fontes ligadas ao processo.

Fields terá perdido a confiança do conselho de administração, segundo a Forbes. Jim Hackett lidera actualmente o departamento de mobilidade inteligente e tem sido o responsável pelo desenvolvimento de soluções para a condução autónoma.

Tendo liderado a empresa de mobiliário Steelcase entre 1994 e 2014, Hackett é conhecido como um especialista em ‘reviravoltas’ nas contas das empresas. O novo líder da Ford deverá aproximar as ofertas aos gostos dos consumidores. Mark Fields deverá reformar-se, depois de ter ingressado no grupo Ford em julho de 1989. Chegou a liderar a Mazda, onde os norte-americanos tinham uma posição accionista de referência. Ocupa a liderança da Ford desde Julho 2014; as acções da fabricante automóvel norte-americana caíram mais de 30% desde essa altura.

Os lucros da Ford caíram mais de 30% no primeiro trimestre de 2017 e a marca perdeu quota de mercado nos Estados Unidos, o principal mercado.

Dinheiro Vivo