OPEP: Sauditas confiantes com ampliação de corte de produção

“Todas as pessoas com quem falei, aceitaram a proposta da Arábia Saudita e da Rússia, de 9 meses ao invés de 6 meses”, afirma o ministro da Energia saudita, Khalid Al-Falih, no CEO Fórum, na cidade de Riade.

O gestor declarou estar confiante com a estratégia de extensão do prazo de corte do petróleo para 2018. “Não falei com nenhum país que seja contra o extensão do corte de produção. Todos queremos a extensão porque chegamos a conclusão que não atingimos o objectivo estabelecido para os inventários em Junho.”

Uma nova reunião da OPEP está agendada para 25 de Maio, em Viena, capital da Áustria. No encontro será decidido o prolongamento dos cortes na produção até 2018.