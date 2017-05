Carreira de Tony do Fumo em exibição na Trienal

Um documentário que relembra as memórias do músico e compositor Tony do Fumo, do realizador Nguxi dos Santos, será exibido neste domingo, 28 de Maio, às 20 horas, no Palácio de Ferro no âmbito do Ciclo de Cinema Angolano realizado pela III Trienal de Luanda.

“Do Fumo” é uma compilação de vídeos da série “Resgate”, com 46 minutos para homenagear o cantor Tony do Fumo.

Carreira

Tony do Fumo, que foi um dos maiores intérpretes da Música Urbana Angolana, fez parte ainda do agrupamento “Estrelas da Maianga” antes de fundar “Os Jovens do Prenda” com Chico Montenegro, Zé Keno, Cangongo e Verry Inácio, em 1969, tendo na altura 19 anos de idade. Passou igualmente pelo conjunto Os Kiezos. Com essas duas formações foi destacando-se. O músico faleceu vítima de doença aos 40 anos de idade, no dia 10 de Novembro de 1991.