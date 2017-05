Endiama assina contrato com empresa russa para investimento no Luaxe

A Endiama E.P e a empresa russa Alrosa assinaram um contrato de investimento mineiro para viabilização do projecto diamantífero do Luaxe, avança Angop.

No âmbito da viabilização do projecto do Luaxe, os signatários assinaram também a Escritura Pública de constituição da Sociedade Mineira do Luaxe e o memorando de entendimento entre a Endiama e a Alrosa. O presidente do conselho de administração da Endiama, Carlos Sumbula, e director da Alrosa, Sergey Ivanov assinaram os respectivos documentos.

Entretanto o valor do investimento depende de estudo de viabilidade técnico-económico do projecto, que está a ser realizado e para a posterior mobilizar os financiamentos para montagem da central de tratamento.

“Fizemos com que Catoca seja parceira do Luaxe, com a ajuda da Alrosa e o Banco VTB, que vai permitir a busca de financiamento no mercado aberto”, disse presidente do conselho de administração da Endiama, Carlos Sumbula.

Luaxe, que se situa na província da Lunda Sul, é considerado um dos maiores kimberlitos de Angola e fica cerca de 20 quilómetros da mina de Catoca, sendo esta a quarta maior do mundo.