Ovos Kinder “passam a ser legais” nos EUA em 2018

Por Dinheiro Vivo

São proibidos há décadas pela FDA, a autoridade norte-americana que regula os alimentos e os medicamentos, devido ao “objecto não nutritivo” que contêm dentro.

Devido ao embargo, ganharam o estatuto de objeto de culto no EUA. Mas a partir do próximo ano, os ovos Kinder passarão a ser legais no país. Ou, pelo menos, uma versão adaptada do chocolate que conhecemos.

Segundo um porta-voz da Ferrero, a empresa italiana que detém a marca Kinder, em Janeiro de 2018 as lojas norte-americanas passarão a estar autorizadas a vender o Kinder Joy.

O produto, que também existe em Portugal, foi lançado em 2001 e está dividido em duas partes separadas, uma com chocolate e a outra com o tradicional brinquedo. Segundo a Ferrero, o Kinder Joy cumpre todas as normas de segurança em vigor nos Estados Unidos. Apesar de não ser raro encontrar ovos Kinder à venda nos Estados Unidos, a comercialização do produto é feita através do mercado negro.

“Qualquer venda de produtos da Kinder feita até hoje nos EUA aconteceu de forma não autorizada”, sublinhou a empresa num comunicado citado pela CNN.

Entrar no país com um destes produtos é considerado contrabando e pode valer uma multa de 2500 dólares norte-americanos por cada ovo. A Ferrero vende cerca de 3,5 mil milhões de ovos por ano. O Kinder Surpresa é mais popular na Rússia, Alemanha e Reino Unido, enquanto o Kinder Joy, que foi criado para ser vendido em países mais quentes, é o produto preferido de países como Índia, Coreia do Sul e China.